На проспекте Ветеранов прорвало трубу с горячей водой

У самих жителей дома, рядом с котором произошло ЧП, горячей воды нет уже три недели.

На юго-западе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Происшествие случилось возле дома №55, на углу проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова. О ЧП сообщили в социальных сетях.

"Разлив горячей воды рядом с перекрестком Ветеранов и Лени Голикова", – написал один их очевидцев. К своим словам он прикрепил фотографию, на которой видно, что припаркованные машины стоят возле лужи, над которой клубится пар.

После публикации данного сообщения в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" сразу пошли комментарии о том, что именно на данном месте, уже не раз происходили похожие происшествия. Кроме того, у жителей дома №55, уже с 5 июня нет горячей воды. По словам комментирующих в соцсетях, воду обещали дать 19 июня, однако из-за ЧП сроки сдвинули.

"Пойти что ль помыться в горячей воде, а то когда теперь включат, холодная надоела", – шутит один из пользователей, а другой советует ему захватить тазик.

Фото: vk.com/spb_today