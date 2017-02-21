На проспекте Ветеранов из-под земли бил многометровый фонтан кипятка

ЧП произошло на перекрестке, в результате прорыва трубопровода недалеко от припаркованных у обочины автомобилей произошел разлив горячей воды, некоторые машины пострадали

По предварительной информации, авария произошла еще ночью. В результате прорыва трубы, который произошел рядом с домом №101 по проспекту Ветеранов, некоторое время очевидцы могли наблюдать фонтан горячей воды, который по их словам в высоту достигал пятого этажа. Кроме того, на месте прорыва появился провал в асфальте, диаметр достаточно глубокой ямы достигал нескольких метров.

В зону ремонтных работ попало 45 зданий. Горячая вода подается в штатном режиме, отопление – по резервной схеме.

К утру коммунальные службы локализовали прорыв, однако в зоне утекания теплоносителей находились несколько автомобилей. По предварительной информации, нанесенный машинам ущерб будет возмещен страховой компанией.

Местные жители отметили, что коммунальные аварии в этом районе не редкость.

Видео: архив канала Piter.tv