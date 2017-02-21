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На проспекте Ветеранов из-под земли бил многометровый фонтан кипятка

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ЧП произошло на перекрестке, в результате прорыва трубопровода недалеко от припаркованных у обочины автомобилей произошел разлив горячей воды, некоторые машины пострадали

 По предварительной информации, авария произошла еще ночью. В результате прорыва трубы, который произошел рядом с домом №101 по проспекту Ветеранов, некоторое время очевидцы могли наблюдать фонтан горячей воды, который по их словам в высоту достигал пятого этажа. Кроме того, на месте прорыва появился провал в асфальте, диаметр достаточно глубокой ямы достигал нескольких метров. 

В зону ремонтных работ попало 45 зданий. Горячая вода подается в штатном режиме, отопление – по резервной схеме.
К утру коммунальные службы локализовали прорыв, однако в зоне утекания теплоносителей находились несколько автомобилей. По предварительной информации, нанесенный машинам ущерб будет возмещен страховой компанией. 
Местные жители отметили, что коммунальные аварии в этом районе не редкость. 
 
Видео:  архив канала Piter.tv
 
Теги: авария , автомобили , прорыв , проспект ветеранов , ремонт
Категории: Новости СПб

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