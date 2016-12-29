Петербурженка отдала цыганке золотые украшения, чтобы снять порчу

Гадалка убедила девушку, что для избавления от порчи, той надо лишь снять все украшения и дать возможность проделать манипуляции с ними.

Очередная жертва гадалки-мошенницы появилась в Петербурге. Чаще всего под влияние цыганок попадают женщины. В этот раз от действий обманщицы пострадала 28 –летняя девушка. Мошенница и жертва встретились около дома 147 на проспекте Ветеранов.

Пожилая женщина, похожая на цыганку, убедила свою новую знакомую. Что на той лежит порча. Но девушке не стоит больше переживать, так как гадалка сможет решить ее проблемы. Чтобы проделать магический ритуал, девушке предложили снять все золотые украшения и положить в сверток. Обманщица провела какие-то манипуляции и посоветовала открыть пакет только дома. Тогда-то открылся обман.

Пострадавшая обратилась в полицию. Там она уверенно заявила, что во время всех действий мошенницы не выпускала сверток из рук. Однако цыганка как-то смогла завладеть четырьмя кольцами, золотой цепочкой с крестиком и подвеской в виде стрекозы. Точный размер ущерба пока уточняется.

В начале месяца в Петербурге цыганка избавила студентку от сглаза и 145 тысяч рублей. 23-летней девушке предложили избавиться от порчи и сглаза. Чтобы ритуал прошел эффективнее. Пострадавшую попросили принести все драгоценности и накопления. Разумеется, после всего девушка осталась без вещей и денег.

Видео: Youtube