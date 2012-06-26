Пожар уничтожил двухкомнатную квартиру на проспекте Ударников

Рано утром в четверг огонь охватил квартиру в доме на проспекте Ударников. В результате пожара выгорела вся обстановка.

Неприятный сюрприз испортил ночь со среды на четверг жителям дома 41, корпус 1 на проспекте Ударников. Около четырех часов утра в одной из квартир этого дома начался пожар. В МЧС об инциденте сообщили в 04.18. Отряд пожарных отправился на место ЧП.

Оказалось, что огонь охватил комнату двухкомнатной квартиры. В результате выгорела мебель и прочая утварь на площади в 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.

Прибывшим ан место спасателям к 05.06 удалось полностью ликвидировать огонь. Чтобы справиться с проблемой на месте работали сразу четыре пожарных расчета. До этого времени соседям пришлось волноваться и переживать о том, не перекинется ли огонь на их собственность.