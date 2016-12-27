На проспекте Стачек дочь обнаружила труп отца, погибшего от огнестрельного ранения в живот

Дочь, пришедшая поздравить отца с Новым Годом, обнаружила его мертвым рядом с ружьем

Трагедия произошла накануне вечером, 1 января, по адресу проспект Стачек в доме № 96.

19 летняя девушка пришла навестить отца и поздравить с Новым Годом, а обнаружила его бездыханное тело. Рядом с ним лежало помповое ружье.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 48 летний неработающий мужчина погиб от выстрела в живот. Ружье из которого, предположительно, и был произведен выстрел лежало рядом. Оружие зарегистрировано не было. Рядом с телом была найдена записка похожая на предсмертную. В интересах следствия ее содержание не раскрывается. По данному факту проводится проверка. Основная версия трагедии - суицид.

Видео: Piter.TV