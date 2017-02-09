По предварительной информации, авария произошла на проспекте Солидарности. На перекрестке недалеко от железнодорожного переезда столкнулись несколько автомобилей, в том числе, «скорая помощь» и такси. Виновник ДТП пока не установлен, на месте происшествия работают сотрудники полиции. На данный момент данных о пострадавших нет, но, по сообщениям очевидцев, авария обошлась без жертв. Движение на участке дороги затруднено. Водители отмечают, что данный перекресток является достаточно частым местом аварий. Сотрудники ГИБДД напоминают владельцам автомобилей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сниженной видимости, а также соблюдать установленный на участках дороги скоростной режим.
Сегодня, 1:11
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На проспекте Солидарности столкнулись два автомобиля, такси и «скорая помощь»
Недалеко от железнодорожного переезда, на перекрестке, произошло столкновение нескольких машин, движение на участке затруднено
Видео: канал Piter.tv