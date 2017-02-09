Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 1:11
0
Camui
140
Код вставки плеера

На проспекте Солидарности столкнулись два автомобиля, такси и «скорая помощь»

0
 
 

Недалеко от железнодорожного переезда, на перекрестке, произошло столкновение нескольких машин, движение на участке затруднено

 По предварительной информации, авария произошла на проспекте Солидарности. На перекрестке недалеко от железнодорожного переезда столкнулись несколько автомобилей, в том числе, «скорая помощь» и такси. Виновник ДТП пока не установлен, на месте происшествия работают сотрудники полиции. На данный момент данных о пострадавших нет, но, по сообщениям очевидцев, авария обошлась без жертв. Движение на участке дороги затруднено. Водители отмечают, что данный перекресток является достаточно частым местом аварий. Сотрудники ГИБДД напоминают владельцам автомобилей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сниженной видимости, а также соблюдать установленный на участках дороги скоростной режим. 

 
Видео: канал Piter.tv
 
Теги: авария , дтп , петербург , солидарности , такси
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5