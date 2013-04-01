На проспекте Посвещения загорелся трамвай

Очевидцы сняли на видео горящий трамвай на проспекте Просвещения. Пожарные тушат полыхающий вагон общественного транспорта.

Возвращавшихся домой с работы петербуржцев ждал неприятный сюрприз в пятницу, 23 декабря. На проспекте Просвещения загорелся трамвай. Двойной вагон начал дымиться после перекрестка с Брянцева. Случилось все около шести вечера.

Все пассажиры вовремя покинули полыхающих вагон. Информации о пострадавших в результате вечернего ЧП нет. На место прибыли экстренные службы. Пожарные быстро справились возгоранием.

Информации о пробке нет, хотя трамваи могли застрять на рельсах, если ехали сразу после своего пострадавшего собрата. Причину пожара будут выяснять эксперты. Сейчас движение общественного транспорта приводят в норму.

Общественный транспорт часто становится участником ДТП. Два дня назад пьяный водитель протаранил трамвай на проспекте Солидарности. Очевидцы сообщали ужасные подробности: водитель легковушки лишился глаза. По их словам, мужчину травмировал осколок разбившегося лобового стекла.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург