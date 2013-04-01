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Вчера, 18:51
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Asyaromanenkova
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На проспекте Посвещения загорелся трамвай

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Очевидцы сняли на видео горящий трамвай на проспекте Просвещения. Пожарные тушат полыхающий вагон общественного транспорта.

Возвращавшихся домой с работы петербуржцев ждал неприятный сюрприз в пятницу, 23 декабря. На проспекте Просвещения загорелся трамвай. Двойной вагон начал дымиться после перекрестка с Брянцева. Случилось все около шести вечера.

Все пассажиры вовремя покинули полыхающих вагон. Информации о пострадавших в результате вечернего ЧП нет. На место прибыли экстренные службы. Пожарные быстро справились возгоранием.

Информации о пробке нет, хотя трамваи могли застрять на рельсах, если ехали сразу после своего пострадавшего собрата. Причину пожара будут выяснять эксперты. Сейчас движение общественного транспорта приводят в норму.

На проспекте Посвещения загорелся трамвай

На проспекте Посвещения загорелся трамвай

На проспекте Посвещения загорелся трамвай

Общественный транспорт часто становится участником ДТП. Два дня назад пьяный водитель протаранил трамвай на проспекте Солидарности. Очевидцы сообщали ужасные подробности: водитель легковушки лишился глаза. По их словам, мужчину травмировал осколок разбившегося лобового стекла.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: видео , мчс , огонь , пожар , проспект просвещения , трамвай
Категории: Происшествия

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