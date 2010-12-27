На проспекте Мориса Тореза произошло жесткое массовое ДТП

Очевидцы сообщают о массовом ДТП в Выборгском районе Петербурга.

На проспекте Мориса Тореза рядом с гимназией №92 столкнулись не менее 4 автомобилей. По направлению от Светлановского проспекта образовалась мощная пробка. Об этом сообщают очевидцы аварии в социальной сети "ВКонтакте". Они же выкладывают в Интернет первые фотографии с места ЧП.

На них можно заметить четыре искореженные машины: три иномарки и один отечественный автомобиль. Именно "Жигули" темно-синего цвета развернулись поперек дороги и перегораживают полосу для движения. Не исключено, что число участников ДТП больше, просто какие-то транспортные средства не попали в кадр. На месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Отметим, что авария случилась у дома №94 по проспекту Мориса Тореза в 30 метрах от пешеходного перехода.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург