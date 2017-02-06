В Петербурге нервный водитель расстрелял двух человек после неудачи на дороге

Два автомобиля не поделили дорогу на съезде с виадука. В результате завязался спор, который перерос в стрельбу. Двое пострадавших обратились в полицию за помощью.

В понедельник, 6 февраля, утром произошло ЧП на проспекте Маршала Жукова. BMW и Dаеwоо Nехiа съезжали с виадука и не поделили дорогу. Между автовладельцами завязался спор. Кто стал его зачинщиком – не известно. Но вскоре уровень конфликта достиг высокой точки. Мужчина из Nехiа достал травматический пистолет и принялся стрелять в своих противников. Ранения получили 28-летний водитель BMW и его 29-летний товарищ, сидевший в машине. Пострадавшие обратились в полицию за помощью.

Правоохранители достаточно быстро вычислили стрелка. Его задержали около дома 4 на проспекте Стачек. Оказалось ,что за рулем сидел 34-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. При себе у него был травматический пистолет. К слову, мужчина не нарушал закон, и пистолет с патронами был зарегистрирован.

Выясняются подробности инцидента. После этого будет принято процессуальное решение.

Накануне мужчина в черной шляпе расстрелял петербуржца из-за ссоры на дороге. Злоумышленника разыскивает полиция. Устанавливаются подробности происшествия.