На проспекте Луначарского иномарка на большой скорости снесла светофор

Женщина за рулем BMW пыталась совершить обгон, но вместо этого врезалась в светофор, опрокинув его на землю

По предварительной информации, авария произошла на перекрестке проспектов Луначарского и Культуры. Очевидцы сообщают, что за рулем иномарки находилась женщина, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Автоледи пыталась обогнать другие машины, но не справилась с управлением и врезалась в светофор. Скорость движения автомобиля и сила удара были таковы, сто светофор опрокинулся на землю. Девушка попыталась скрыться с места ДТП, но ее задержали сотрудники ДПС. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее во дворе улицы Дмитрия Устинова девушка за рулем Renault Laguna протаранила несколько припаркованных автомобилей. Остановить женщину смогли только после повреждения радиатора ее иномарки. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД сообщили, что автомобиль автоледи участвовал в нескольких ДТП и снят с учета.

Видео: Piter.tv