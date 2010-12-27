Карма настигла убийцу: мужчину запинали ногами до смерти в собственной квартире на Королева

В Приморском районе обнаружили труп хозяина квартиры, который ранее был судим. Мужчину забили насмерть.

Накануне вечером, 20 февраля, около 20 часов 30 минут в Петербурге нашли бездыханное полуобнаженное тело 52-летнего мужчины. Инцидент произошел в доме №43к1 на проспекте Королева в Приморском районе.

Предположительно, хозяина квартиры убили. На его трупе, были обнаружены многочисленные ссадины и гематомы. Вероятно, именно побои могли стать причиной смерти мужчины. Торс погибшего был оголен, а тело лежало напротив окна. Дверь в квартиры не была закрыта изнутри.

Известно, что ранее мужчина был судим за убийство, также несколько раз привлекался к административной ответственности и находился под подпиской о невыезде с декабря прошлого года за угрозу. В данный момент выясняют детали происшествия. На месте работают правоохранители.

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