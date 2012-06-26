На Художников автомобиль сбил старушку-нарушительницу

Пожилая женщина попала под колеса Mitsubishi на проспекте Художников. Пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Во второй половине дня в среду, 1 февраля, в Выборгском районе Северной столицы произошло ДТП с участием пешехода. На проспекте Художников под колеса Mitsubishi попала 70-летняя женщина в 15.40 около дома 9 на указанной улице. В отделе пропаганды УГИБДД уточняют, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Скорее всего, водитель просто не был готов к тому, что пешеход появится на этом участке дороги.

В результате аварии старушка получила травмы средней степени тяжести. Ее отвезли в больницу. Врачи оказывают ей необходимую помощь. За рулем иномарки сидел 28-летний мужчина.

Сегодня утром на Васильевском острове неизвестный лихач смял четыре машины и скрылся. В результате столкновения незначительные повреждения получили четыре автомобиля. А на Индустриальном проспекте при столкновении пяти машин пострадали два человека. Авария произошла во вторник, 31 января. Очевидцы рассказали, что один из участников ДТП залетел под грузовик.