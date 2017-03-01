На проспекте Героев Volkswagen снес знак после столкновения с маршруткой

Volkswagen Polo снес знек и помялся на перекрестке проспектов Героев и улицы Адмирала Трибуца. В сети появилось видео с места аварии.

Авария с участием Volkswagen Polo и маршрутного такси произошло на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Трибуца. Как рассказывают очевидцы, микроватобус не пропустил легковую машину и ударил в его левый бок. От удара Polo полетел в сторону остановки. На своем пути иномарка сбила столб со знаком и протаранила поребрики.

"Все живы, без ушибов", - добавляет очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Судя по видео с места события, около поврежденного автомобиля стоят люди. Скорой не видно, так что, кажется, и правда обошлось без пострадавших. О том, какие повреждения получил микроватобус – не известно.

Накануне два внедорожника не поделили дорогу в Кировском районе. Столкновение произошло на пересечении улиц Жукова и Казакова. От удара иномарки примяли и несколько соседних автомобилей.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург