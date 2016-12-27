Петербурженка пролетела 4 этажа вниз на Чернышевского

Труп женщины найден под окнами дома. Выясняются обстоятельства происшествия.

Сегодня, 27 декабря, возле дома на проспекте Чернышевского, 17 обнаружили бездыханное тело жительницы Северной столицы. Женщина 57 лет лежала под окнами собственной квартиры, расположенной на 5 этаже. Как выяснилось, она пролетела вниз более 12 метров. Обстоятельства смерти остаются загадкой. Следователям предстоит определить причины трагедии.



В данный момент на месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов. Тело петербурженки направлено на судмедэкспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение. Об этом сообщает Петербургский дневник со ссылкой на СК по Санкт-Петербургу. Вчера еще одна жительница Санкт-Петербурга выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже по улице проспекту Космонавтов.