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Видео из Приморья: на заводе от ветра рухнул портовый кран

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В Большом Камне инженерное сооружение не выдержало порывов сильного ветра и сложилось пополам.

Недавно в сети появилось видео: в Приморье портовый кран неожиданно рухнул. Инцидент произошел в городе Большой Камень на судоремонтном предприятии "Звезда". Момент обрушения попал в объектив камеры работника завода.

Известно, что инженерное сооружение не использовали длительное время. Судя по всему, кран сильно проржавел. По одной из версий, он не выдержал сильного ветра, из-за чего и рухнул. А по другой, данный инцидент произошел во время монтажных работ на территории пирса.

Ко всему прочему, по словам сотрудников предприятия, кран давно планировали утилизировать.

К счастью, от обрушения конструкции никто не пострадал. В ближайшем будущем работникам предприятия предстоит уборка.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось неожиданное видео из Китая: демонтаж здания вызвал панику.

Видео: youtube,  Восток Медиа

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Категории: Лента новостей Новости России

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