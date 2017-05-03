Видео из Приморья: на заводе от ветра рухнул портовый кран

В Большом Камне инженерное сооружение не выдержало порывов сильного ветра и сложилось пополам.

Недавно в сети появилось видео: в Приморье портовый кран неожиданно рухнул. Инцидент произошел в городе Большой Камень на судоремонтном предприятии "Звезда". Момент обрушения попал в объектив камеры работника завода.

Известно, что инженерное сооружение не использовали длительное время. Судя по всему, кран сильно проржавел. По одной из версий, он не выдержал сильного ветра, из-за чего и рухнул. А по другой, данный инцидент произошел во время монтажных работ на территории пирса.

Ко всему прочему, по словам сотрудников предприятия, кран давно планировали утилизировать.

К счастью, от обрушения конструкции никто не пострадал. В ближайшем будущем работникам предприятия предстоит уборка.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось неожиданное видео из Китая: демонтаж здания вызвал панику.



Видео: youtube, Восток Медиа