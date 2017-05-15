С понедельника в Петербурге за проводы пассажира на электричку нужно заплатить 115 рублей

С 15 мая в Северной столице появилось нововведение для провожающих пассажиров на пригородные поезда: теперь пройти на платформу можно только по специальной карте.

С понедельника, 15 мая, в Петербурге начали действовать новые правила для провожающих на электрички. Теперь чтобы пройти на перрон, нужно приобрести специальную карту провожающего. За нее придется отдать 115 рублей на станции, где вы провожаете человека. Взамен денег вам дают особую БСК и квитанцию.

Карта действует 60 минут. За это время лучше успеть проводить пассажира и вернуть карту в кассу в целости и сохранности. Кроме того. Нужно сохранить квитанцию. Взамен на это вам отдадут деньги. При этом представители железной дороги подсуетились, чтобы хитрые горожане не заменили билеты на электропоезда БСП провожающего. Сдать карту можно только на той станции, где вы ее приобрели.

Детям до 14 лет проход на платформы оставили свободным. То есть эта мера не спасет от зацеперов. Ведь этим опасным увлечением школьники порой начинают заниматься до 14 лет.

Ранее Piter.tv уже сообщал. что в Петербурге с 15 мая с провожающих на электричку будут брать залог в 115 рублей.