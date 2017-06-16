На пожаре в садоводстве в Ториках пострадала 9-месячная девочка

На пожаре в садоводстве в Красносельском районе пострадала 9-месячная девочка. Малышку поместили в реанимацию. Причины случившегося устанавливаются.

По данным "Конкретно.ру", 15 июня горел дом на Тихой улице в садоводстве «Малахит» в поселке Торики. Пострадала 9-месячная девочка. Малышку с ожогами лица, спины, рук и ног доставили в Детскую больницу №1. У ребенка обожжено от 15 до 20 процентов поверхности тела. Девочку поместили в реанимацию.



Причины пожара устанавливаются.