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На пляже в Петербурге нашли человеческие останки

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На Нижнем большом Суздальском озере обнаружили останки

На берегу Нижнего Суздальского озера, расположенного в Выборгском районе Петербурга, накануне местный житель, прогуливавшийся по побережью, обнаружил полуразложившиеся останки человека. Мужчина обратился в полицию.

В правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что нашел останки разложившегося человеческого тела. На место происшествия прибыли полицейские. Они нашли бедро скелетированного трупа мужчины. Следователи Выборгского района разбираются в обстоятельствах произошедшего. 

Видео: архив

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Теги: ленобласть , озеро , останки на берегу , петербург , труп на озере
Категории: Новости СПб Происшествия

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