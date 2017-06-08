На пляже в Петербурге нашли человеческие останки

На Нижнем большом Суздальском озере обнаружили останки

На берегу Нижнего Суздальского озера, расположенного в Выборгском районе Петербурга, накануне местный житель, прогуливавшийся по побережью, обнаружил полуразложившиеся останки человека. Мужчина обратился в полицию.

В правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что нашел останки разложившегося человеческого тела. На место происшествия прибыли полицейские. Они нашли бедро скелетированного трупа мужчины. Следователи Выборгского района разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Видео: архив