На пляже Петропавловской крепости начали подготовку к фестивалю песчаных скульптур

В Петербурге уже готовятся к ежегодному к фестивалю песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году мероприятие посвящено России и ее истории.

Уже с 27 мая, посетители смогут увидеть великих российских исторических личностей, героев русского фольклора и литературных произведений, а также известные во всём мире памятники русской архитектуры, которые будут выполнены из песка.

В этом году участники фестиваля планируют установить необычный рекорд – воздвигнуть из песка 9-и метровую копию московского Собора Василия Блаженного. Что, безусловно, превзойдёт масштаб сказочного замка, возведённого мастерами на пляже Петропавловской крепости в прошлом году.

Фестиваль песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости будет радовать посетителей до середины осени.

Анастасия Шишикина

Видео: youtube, Anatoly Nagirnyak