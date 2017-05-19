На пляже Петропавловской крепости начали подготовку к фестивалю песчаных скульптур

Уже с 27 мая, посетители смогут увидеть великих российских исторических личностей, героев русского фольклора и литературных произведений, а также известные во всём мире памятники русской архитектуры, которые будут выполнены из песка.
В этом году участники фестиваля планируют установить необычный рекорд – воздвигнуть из песка 9-и метровую копию московского Собора Василия Блаженного. Что, безусловно, превзойдёт масштаб сказочного замка, возведённого мастерами на пляже Петропавловской крепости в прошлом году.
Фестиваль песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости будет радовать посетителей до середины осени.
Анастасия Шишикина
Видео: youtube, Anatoly Nagirnyak