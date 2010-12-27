Поклонников не пустили к Роналду и сборной Португалии на стадион "Турбостроитель"

Сборная Португалии и ее звездный капитан Криштиану Роналду тренируется на стадионе "Турбостроитель". Поклонников не пустили к футболистам.

В пятницу, 23 июня, сборная Португалии тренировалась перед матчем группового этапа Кубка конфедераций на петербургском стадионе "Турбостроитель". Поклонники футболистов пытались пробраться на стадион или хотя бы встретить автобус с командой около ворот. Но их прогнали.

- Потом сотрудники правопорядка ,по рации, запросили помощь, и приехал доблестный ОМОН, - написал в социальной сети "ВКонтакте" Андрей Панюшкин.

В Instagram сборной Португалии, а также в профиле Роналдо появились фотографии со стадиона. Футболисты провели обычную тренировку накануне матча с Новой Зеландией: начали с разминки, а после тренировались с мячом.

Ранее Piter.tv сообщал, что Роналду прилетел в Петербург и вместе со сборной Португалии заселился в отель на Невском.

Фото: Instagram / cristiano, portugal