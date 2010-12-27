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Петербургские чиновники и активисты спасли крачек от неминуемой гибели
Сегодня, 12:34
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TretyakovaS
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Петербургские чиновники и активисты спасли крачек от неминуемой гибели

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Краснокнижные птицы едва не угодили под строительный ковш. Крачек спасли петербургские чиновники и активисты «Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей».

По данным пресс-службы комитета по природопользованию Смольного, об угрозе уничтожения редких птиц рассказали общественники. На дамбе проходили дорожные работы, а гнёзда были устроены прямо по оси технологического проезда, при насыпи которого птицы и ещё не вылупившиеся птенцы могли погибнуть.

Смольный организовал операцию по спасению пташек.

По словам начальника отдела экологического надзора объектов животного мира Николая Ахматовича, работы остановлены, гнездовья самой маленькой из крачек и чаек – малой крачки спасены. Гнезда засыпали, но не уничтожили.

Спасти удалось около двадцати гнезд, в каждом из которых два-три яйца, отложенные в ямку из песка. В комитете отметили, что этот вид малой крачки в Петербурге практически не встречается. Их защищает Красная книга России, поэтому уничтожение таких видов может обойтись юридическому лицу в штраф до миллиона рублей.

Государственные инспекторы по охране окружающей среды Петербурга уже готовят предостережение в адрес нарушителей, а Смольный уже успел поблагодарить активистов. 

Теги: краснокнижные птицы , спасение крачек
Категории: Новости СПб

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