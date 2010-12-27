Петербургские чиновники и активисты спасли крачек от неминуемой гибели

Краснокнижные птицы едва не угодили под строительный ковш. Крачек спасли петербургские чиновники и активисты «Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей».

По данным пресс-службы комитета по природопользованию Смольного, об угрозе уничтожения редких птиц рассказали общественники. На дамбе проходили дорожные работы, а гнёзда были устроены прямо по оси технологического проезда, при насыпи которого птицы и ещё не вылупившиеся птенцы могли погибнуть.



Смольный организовал операцию по спасению пташек.



По словам начальника отдела экологического надзора объектов животного мира Николая Ахматовича, работы остановлены, гнездовья самой маленькой из крачек и чаек – малой крачки спасены. Гнезда засыпали, но не уничтожили.



Спасти удалось около двадцати гнезд, в каждом из которых два-три яйца, отложенные в ямку из песка. В комитете отметили, что этот вид малой крачки в Петербурге практически не встречается. Их защищает Красная книга России, поэтому уничтожение таких видов может обойтись юридическому лицу в штраф до миллиона рублей.



Государственные инспекторы по охране окружающей среды Петербурга уже готовят предостережение в адрес нарушителей, а Смольный уже успел поблагодарить активистов.