На пересечении Профсоюзной улицы и МКАД сгорел автомобиль

Видео автомобильного пожара в Москве было опубликовано очевидцами в Instagram.

Сегодня днем, 11 января, в Москве загорелась и полностью выгорела черная иномарка. ЧП произошло на Профсоюзной улице неподалеку от пересечения с МКАД. В Сети уже появилось видео этого неприятного события. Первый ролик с места ДТП в Instagram загрузил пользователь под никнеймом gromovmikhail. В кадр попали действия пожарных, которые заливали пеной горящую машину. Видно, что это крупный хэтчбек иностранного производства, к моменту съемки видео у него практически полностью выгорел салон. Причины ЧП не сообщаются, возможно, перед пожаром произошло столкновение иномарки с другим автомобилем. Известно, что из-за возгорания на Профсоюзной образовалась небольшая пробка.

Видео: Instagram