ДТП: на проспекте Славы под колеса бешенного автомобиля угодили три пешехода

На огромной скорости машина повернула с Бухарестской на проспект, упала набок и задавила трех человек.

Сегодня, 26 декабря, в районе двух часов на пересечении проспекта Славы и улице Бухарестской автомобиль размером с ГАЗель задавил трех пешеходов. По словам очевидцев, водитель мини грузовика на большой скорости повернул с Бухарестской на проспект. Он проехал несколько метров боком на левых колесах, а затем упал. В момент его представления, дорогу на зеленый сигнал светофора по зебре переходили несколько человек. Пострадавшие явно не ожидали такого поворота, поэтому не успели отбежать и угодили под колеса автомобиля. На кадрах видно, как несколько человек машина просто придавила своим весом.



Очевидцы события вызвали спасательные службы. На месте аварии работают несколько машин скорой помощи и сотрудники полиции. Известно, что одну пострадавшую госпитализировали в больницу. Вероятно, по словам свидетелей ДТП, ее доставили в реанимацию. Остальным оказана медицинская помощь.



В данный момент выясняются детали происшествия. По какой причине водитель наехал на пешеходов – предстоит выяснить правоохранителям. Скорее всего, виновник аварии нарушил правила движения и не справился с управлением. Очевидцы события пишут, что он ехал по Бухарестской в сторону метро Международная. Затем неожиданно он решил изменить маршрут и повернул на проспект славы, хотя, данный маневр необходимо было делать через "кольцо", уверены свидетели ДТП.

К сожалению, аварии на дорогах не редкость. Недавно мы писали, что грузовик насмерть задавил пешехода на зебре и скрылся. Спасательные службы предупреждают об опасностях на дороге и просят быть внимательнее как пешеходов, так и водителей. Прежде чем пересекать проезжую часть, убедитесь, что нет опасности. В темное время суток пешеход обязан прикреплять на одежду светоотражающие элементы. В свою очередь, водители не должны превышать скоростной режим и нарушать ПДД.

Фотографии и видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-петербург"