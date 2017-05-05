На парковке супермаркета на Партизана Германа забил фонтан

Появилось видео фонтана воды, который забил из-под потолка парковки супермаркета на улице Партизана Германа.

Необычное ЧП произошло на подземной парковки магазина в Красносельском районе. Из-под потолка там забил фонтан. Очевидцы быстро вычислили причину водопада – водитель грузовика задел пожарный спринклер. Слишком высокий кузов зацепил и сорвал кран. В результате вода из системы пожаротушения полилась на парковку.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сразу же начали шутить по поводу инцидента. Кто-то сравнил водопад с армейским душем. Другие же предложили проезжать через струю, чтобы бесплатно помыть автомобиль.

Импровизированный фонтан едва ил долго будет заливать парковку. А вот самые большие фонтаны Петербурга заработают под музыку в День Победы. Как ранее сообщал Piter.tv, свето-музыкальные фонтаны на площади Ленина и Московском проспекте начнут работать 9 мая.

Этот инцидент не самый странный за 5 мая. В первой половине дня горожане увидели дым, который валил из стадиона на Крестовском острове. Все сразу подумали о возгорании. Но позже стало ясно, что тестирование системы дымоудаления на новом стадионе "Зенит" приняли за пожар.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург