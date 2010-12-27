Незаконную свалке в Кингисеппе украсила фотография брата губернатора

На незаконной свалке в Кингисеппе среди кучи мусора была найдена газета с изображением брата губернатора Виктора Гешеле.

По данным СМИ, на свалке, которая расположилась на обочине объездной дороги города Кингисепп, была обнаружена газета с изображением двоюродного брата губернатора Виктора Гешеле.



Газета с заголовком "Главы назначены. Что дальше?" о назначении Виктора Гешеле руководителем города Кингисепп лежала посреди мусорной кучи.



Экологи отмечают, что в скором времени весь мусор планируется вывезти на легальную свалку.