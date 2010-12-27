Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Незаконную свалке в Кингисеппе украсила фотография брата губернатора
Сегодня, 15:28
0
TretyakovaS
288

Незаконную свалке в Кингисеппе украсила фотография брата губернатора

0
 
 

На незаконной свалке в Кингисеппе среди кучи мусора была найдена газета с изображением брата губернатора Виктора Гешеле.

По данным СМИ, на свалке, которая расположилась на обочине объездной дороги города Кингисепп, была обнаружена газета с изображением двоюродного брата губернатора Виктора Гешеле.

Газета с заголовком "Главы назначены. Что дальше?" о назначении Виктора Гешеле руководителем города Кингисепп лежала посреди мусорной кучи.

Экологи отмечают, что в скором времени весь мусор планируется вывезти на легальную свалку.

Теги: незаконная свалка , незаконная свалка в кингисеппе , новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5