В Петербурге появится дворец бракосочетания на набережной Невы в виде стеклянной ладьи

В Петербурге появится ЗАГС на набережной Невы с современными решениями и отсылами к историческим образам.

В Санкт-Петербурге эскизный проект Невского дворца бракосочетания на Малоохтинском пр. на пересечении с Таллинской ул., рассмотрел Градостроительный совет Санкт-Петербурга.

Рецензент проекта член Градостроительного совета архитектор Никита Явейн рассказал, что изначально были сомнения о постройке чего-либо на этом участке. Однако члены совета пришли к выводу, что никаких преград нет.

Никита Явейн считает, что габариты выбраны верно. Также в проекте удачно сочетаются современные решения и исторические образы. Если взять во внимание фасад в форме дуги, обращенный к воде, то он вызывает ассоциации со Стрелкой Васильевского острова.

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев полностью поддержал идею проекта. По его мнению он должен развиваться дальше, но необходимо будет внести некоторые корректировки.