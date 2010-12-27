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В Петербурге появится дворец бракосочетания на набережной Невы в виде стеклянной ладьи
Сегодня, 17:24
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Shdaria
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В Петербурге появится дворец бракосочетания на набережной Невы в виде стеклянной ладьи

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В Петербурге появится ЗАГС на набережной Невы с современными решениями и отсылами к историческим образам.

В Санкт-Петербурге эскизный проект Невского дворца бракосочетания на Малоохтинском  пр. на пересечении с Таллинской ул., рассмотрел Градостроительный совет Санкт-Петербурга.

Рецензент проекта член Градостроительного совета архитектор Никита Явейн рассказал, что изначально были сомнения о постройке чего-либо на этом участке. Однако члены совета пришли к выводу, что никаких преград нет. 

Никита Явейн считает, что габариты выбраны верно. Также в проекте удачно сочетаются современные решения и исторические образы. Если взять во внимание фасад в форме дуги, обращенный к воде, то он вызывает ассоциации со Стрелкой Васильевского острова.

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев полностью поддержал идею проекта. По его мнению он должен развиваться дальше, но необходимо будет внести некоторые корректировки. 

Теги: загс , комитет по градостроительству и архитектуре , набережная нева , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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