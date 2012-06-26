Москвичей тошнит от автобусов и Собянина: как проходит митинг в защиту троллейбусов

Сегодня, 29 января 2017 года в столице России проходит общественный митинг в защиту троллейбусов, которые власти Москвы хотят "снять" с рейсов

Представители акции, которая началась в 2 часа дня, уверены, что власти города хотят уничтожить троллейбусы в городе. Максимально дозволенное количество людей на акции не должно превышать отметку в 1000 человек. Как сообщает один из присутствующих на акции протеста фотографов Филипп Киреев, сотрудники правоохранительных органов уже провели одно задержание: "штрафную зону" пересёк участник акции с плакатом "Собянин — вор московского бюджета".

К настоящему моменту, по словам арт-директора студии Teeter-Totter-Tam Константина Коновалова, который ведёт прямую трансляцию с митинга, задержано уже около 5 человек. Один из них был без провокационного транспаранта. Причина задержания пока неизвестна.



Зато известны слова представителя активистов Петра Карманова, который рассказал, что власти города хотят уничтожить сеть троллейбусов в городе. На текущий момент во всей Москве один за другим снимается с маршрута транспорт.

Почему их меняют на автобусы никто не понимает. Предполагается, что мэр города Собянин либо попросту не любит подобный вид транспорта или коррупционные схемы. По объективным оценкам троллейбусы очень экономичны и экологически чистые, если сравнивать с автобусными маршрутами.

Поэтому, по мнению активистов, это является колоссальной ошибкой. Чиновники сообщают, что подобные шествия результат раздувания из мухи слона. Убрали из оборота только 1% транспорта и перебросили их на другие линии, сообщают в администрации города.





Видео: Twitter, @max_katz

Фото: TJournal