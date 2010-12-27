Фанатов в день матча "Зенита" с "Тереком" развезут 120 автобусов по новым маршрутам

Власти Петербурга продолжают обкатывать транспортную инфраструктуру города на матчах "Зенита".

В это воскресенье, 7 мая, в Петербурге будут протестированы два временных автобусных маршрута до стадиона на Крестовском острове. Автобусы будут развозить болельщиков на матч "Зенита" с грозненским "Тереком", а также развозить их обратно. Речь идет о маршруте S1 из Пулково до площади Восстания, который будет запущен в 15 часов дня. А в 16 часов автобус S10 отправится от аэропорта до Рюхиной улицы. Кроме того, в городе будут действовать уже знакомые футбольным фанатам маршруты от Московского вокзала, "Петроградской" и "Выборгской" до "Крестовского острова", а также от "Чкаловской" до Морского вокзала.

Всего в день игры петербуржцев с грозненцами в городе будут запущены 120 автобусов для болельщиков. Речь идет о комфортабельных двухсекционных транспортных средствах. Планируется, что все эти маршруты будут регулярно действовать во время проведения Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали, что работы на "Зенит-Арене" продлятся до 2 июня.