На крейсере "Аврора" задержали двух молодых людей

Нарушители представились фотографами

Поздним вечером воскресенья, 25 декабря 2016 года, двое молодых людей пробрались по льду к крейсеру "Аврора". Как стало известно, двое "фотографов" прошли к кораблю, стоящему на приколе, по ненадежному невскому льду и по растяжкам пробрались на борт.

Там их и задержали. Молодые люди успели сфотографироваться в рубке и на мачте, после чего были задержаны по сообщению командира БЧ-4 «Аврора». При задержании двое 28-летних нарушителей сказали, что хотели сфотографироваться.

Нарушителей препроводили в отделение полиции. Сставлены административные протоколы по статье 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Им грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Видео: архив