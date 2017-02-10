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Asyaromanenkova
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На красной ветке метро Петербурга замедлилось движение из-за неисправности

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Пассажиры сообщают, что поезда на красной ветке петербургской подземки едут с большими задержками, останавливаясь в тоннелях. Причиной стало барахлящее оборудование в перегоне.

Пассажиры метрополитена столкнулись с проблемами на Кировско-Выборгской линии в пятницу, 10 февраля, около полудня. Составы делают большие остановки на станциях, кроме того надолго останавливаются в тоннелях. По словам очевидцев, их поезд добирался от "Чернышевской" до "Площади Ленина" более десяти минут.

В пресс-службе метро подтвердили, что на первой линии есть проблемы. Причиной задержки стало неисправность оборудования. Барахлит прибор, отвечающий за подачу сигналов на участке от "Площади Ленина" до "Площади Мужества". Специалисты в экстренном порядке устраняют проблему, чтобы вернуть поезда к нормальному расписанию движения.

Петербургское метро активно расширяется. Сейчас идет строительство тоннелей между уже действующими и новыми станциями сразу нескольких линий. Недавно стало известно, что вестибюли строящихся станций перенесут из-за появление новых домов в Петербурге.

Теги: красная ветка , метро , неисправность , новости спб , подземка , поезд
Категории: Происшествия

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