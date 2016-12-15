На концерте Михайлова поклонница выиграла машину

Любимец женщин Стас Михайлов представил свою новую танцевальную программу "Народный корпоратив 2".

В этот день на сцене Ледового Дворца исполнялись как новые хиты, так и всем полюбившиеся песни артиста. Стас не стеснялся делиться откровениями со сцены, в которых поведал поклонникам перепетии своей жизни, связанные с Питером, рассказал о первых концертах и сравнил количество зрителей на них с полными залами сейчас:



"Где-то недавно я вспоминал, что первое выступление было в ДК "Газа", триста человек было. А вчера в "Вечернем Урганте" показали как один человек у меня был на концерте, бабушка. Если кто не смотрел, посмотрите в ютубе, интересно. Один первый был человек, бабулька смотрела. Ваня Ургант сказал, что это испарение от бензина, но ничего, а сегодня нас смотрите сколько много. Желаю каждому человеку кто присутствует здесь радости, позитива и добра" - сказал певец.



Но сюрпризом этого вечера в Ледовом Дворце были не только новые хиты Стаса Михайлова, но и розыгрыш автомобиля среди зрителей, купивших билет на концерт. С помощью генератора случайных чисел были выбраны 5 зрителей, которых пригласили на сцену. Поклонники отвечали на самые разные вопросы о жизни кумира, среди которых были вопросы о том, как зовут жену Стаса, или более каверзные,например о том, есть ли у Михайлова домашние животные.

Тот, кто произносил неверный ответ, выбывал из игры, но уходил со сцены все равно не просто так, а с утишительным призом в виде двух билетов на концерт "Звёзды Дорожного радио", где тоже будет выступать их кумир. В конце марафона два самых эрудированных в творчестве певца зрителя, напевали на память отрывки песен Стаса Михайлова. А кто вспомнил больше хитов, тот и победил.

Автомобиль выиграла поклонница, знающая практически все композиции любимого артиста. Ей и вручили сертификат на получение новой машины в автосалоне. Вечер завершился исполнением любимых песен артиста и поздравлением слушателей с новым годом.



Видео: канал Piter.TV



Михаил Половинчук, Ксения Крохина.