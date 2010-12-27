Петербургу выделили еще 860 миллионов на капремонт

В Петербурге правительство города подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт.

Бюджет Санкт-Петербурга имеет возможность выделить дополнительные средства на капитальный ремонт города. В план добавили 191 объект.

В апреле месяце план капитального ремонта жилищного комитета прошел корректировку, в результате которой были выделены дополнительные средства. Смольный подписал соответствующую документацию.

Стало известно, что 860 миллионов рублей будут потрачены на ремонт 18 фасадов, инженерных сетей по 107 адресам, замену 14 лифтов, устранение аварийности строительных конструкций на 24 объектах, а также на другие работы.

Также известна общая сумма с корректировками, которую комитет потратит на капремонт в Петербурге в 2017 году. Она составляет около 11,1 миллиарда