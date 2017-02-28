На испанском телешоу модель случайно показала грудь всем зрителям

На испанском телеканале случился казус в прямом эфире: стройная модель потеряла лифчик и показал всем свою правую грудь.

Накануне YouTube взорвало по-настоящему горячее видео из Испании. Во время прямого эфира развлекательного шоу Asi Somos одна из гостей проекта нечаянно оголила свою грудь. Этот развратный кадр увидели тысячи зрителей программы, а потом и миллионы пользователей YouTube.

Как пишут испанские СМИ, главной неудачницей оказалась местная фитнес-модель и участница спортивных шоу. Очаровательная блондинка должна была станцевать импровизированный эротический танец. Для этого барышня слегка приспустила лифчик, однако она явно не планировала снимать его целиком. Каково же было удивление самой девушки и всех зрителей, когда во время танца та просто уронила свой бюстгалтер. В итоге пухлая тугая грудь красотки вывалилась из чашечки и оказалась у всех на виду.

Впрочем, сама героиня этого спорного видео ничуть не смутилась. Она только рассмеялась и быстро исправила ситуацию. Более того, видео сделало спортсменке неплохую рекламу: она получила в Сети комплименты от многих мужчин со всей планеты.

Видео: Asi Somos