На финал Кубка конфедерация распродано 50 тысяч билетов

На финал Кубка конфедераций продано 50 тысяч билетов.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказа, что на финал Кубка конфедераций продано 50 тысяч билетов. Напомним, решающий матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день на финал продано уже 50 тысяч билетов. Плюс 3 тысячи билетов были распространены среди социально незащищенных слоев населения города и 1500 тысячи – в Ленобласти. Так что стадион будет забит", – отметил Кириллов.

Напомним, что в финале сыграют Германия и Чили.

Фото: "Вконтакте" группа "Кубок конфедерация"