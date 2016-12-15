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На финал Кубка конфедерация распродано 50 тысяч билетов
Сегодня, 15:45
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Shdaria
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На финал Кубка конфедерация распродано 50 тысяч билетов

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На финал Кубка конфедераций продано 50 тысяч билетов.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказа, что на финал Кубка конфедераций продано 50 тысяч билетов. Напомним, решающий матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день на финал продано уже 50 тысяч билетов. Плюс 3 тысячи билетов были распространены среди социально незащищенных слоев населения города и 1500 тысячи – в Ленобласти. Так что стадион будет забит", – отметил Кириллов.

Напомним, что в финале сыграют Германия и Чили. 

 

Фото: "Вконтакте" группа "Кубок конфедерация"

Теги: кубок конфедерации 2017 , матч германия - чили , новости петербург , новости спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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