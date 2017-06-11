На фестивале "Наши люди" петербуржцы сблизились с рок-легендами

Фестиваль "Наши люди", который прошел 3 июня в "Доме Молодежи" порадовал всех без исключения: рок-лекции от звезд "Золотого состава", выступления молодых поэтов и исполнителей, мыльные пузыри, а также творения художников-граффитистов.

Фестиваль "Наши люди" - это гремучая смесь серьезности рока и простоты повседневности. Каждый посетитель здесь нашел себя: модницы, например, насладились процедурой нанесения настоящего рок-макияжа. Для детей на фестивале тоже нашлись развлечения: забавный человек паук и клоуны выдували огромные мыльные пузыри величиной с человеческий рост.



Оставить след в истории - это реально. По крайней мере в истории фестиваля "Наши люди"- специально оборудованный стенд с маркерами позволил сделать это всем гостям фестиваля, но сначала посетители должны были отгадать загадки.









А настоящим фанатам отечественного рока удалось посетить лекцию под предводительством рок-легенд. Каналу Piter.tv посчастливилось лично пообщаться с золотым рок-составом на тему классического и современного рока.

Первым высказался рок-журналист Андрей Бурлака. По его мнению, музыка меняется также, как меняется общество.





"Рок-музыка - это тонкое отражение всех процессов, которые происходят в обществе. Музыка меняется и хорошо, что это подвижный процесс" - говорит Андрей Бурлака.





Однако с ним не согласился экс-участник группы "АукцЫон" Игорь Чередник.





"Процентов девяносто Андрюша сказал правильно, но какие-то вещи остаются незыблемым - это максимальная честность и убежденность в том, что человек делает. Меняется не сама музыка, а ее частицы" - рассуждает музыкант.





Также музыканты отметили, что "старая школа рока" не просто интересна молодежи, а является объектом обожания многих ее представителей.

"У меня ученики все любят "Deep Purple", "Queen", "The Beatles". Я в шоке!" - удивляется такой любви к "старой школе" Игорь Чередник.

Тему поддержал и Михаил Чернов, известный публике как Дядя Миша.





"Когда я играл последний раз с группой ДДТ, я посмотрел на публику: школота стоит, которые еще не родились, когда я пришел в команду, но кто такой Дядя Миша они все знают. Молодежь ходит на рок-концерты, они знают песни, которые были написаны задолго до их рождения" - рассказывает Михаил Чернов.







Впрочем, всеобщее внимание было приковано не только к рок-легендам, на сцене "Дома молодежи" выступили молодые исполнители, а также авторы стихов.







Творчеством поделились и свободные художники. Их работы порадовали не только ярых фанатов рока, но и простых отдыхающих. Место нашлось и для художников-граффитистов. Рядом с "Домом молодежи" развернулась настоящая галерея современного уличного искусства.

Софья Третьякова, Анна Янг