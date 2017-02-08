На фанерном комбинате рабочего затянуло в станок

Мужчина едва не погиб, его госпитализировали в тяжелом состоянии

На фанерном комбинате в поселке Понтонный серьезно пострадал 46-летний мужчина – работник станка. По предварительным данным, причиной тяжелых травм, которые получил мужчина, стало несоблюдение техники безопасности: в станок затянуло его шарф.

Мужчину привезли в одну из городских больниц накануне вечером, 7 февраля 2017 года, около полуночи. Его госпитализировали с переломом второго позвонка шейного отдела, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами лица и головы.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Мужчина находится в реанимации, за его жизнь сражаются медики. По предварительным данным, ЧП произошло на Усть-Ижорском фанерном комбинате. В станок, за которым работает мужчина, затянуло его шарф.

Видео: из архива