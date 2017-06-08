На экраны кинотеатров вышел героический мультик

При поддержке kinoafisha.info в Петербурге провели закрытый показ невероятно доброго мультика - «СПАРК. Герой Вселенной».

Кто из подростков не мечтал стать героем? Спасти человечество и стать принцем? Мультипликационный фильм «СПАРК. Герой Вселенной» как раз о таком подростке.







Как положено в мультиках, человеческие роли и характеры заменены животными. Спарк – это обезьянка, который живет на свалке разбитой планеты. Он мечтает о подвигах, но увы, ничего не получается. Все свое детство он провел с верными друзьями Лис и Чанком, которые обучали его мастерству боя. И однажды Спарку все-таки удается применить свои навыки на деле…





«СПАРК. Герой Вселенной» - это невероятная, интригующая, космическая история. Это мультфильм о настоящей дружбе, о справедливости, о несгибаемой вере в победу, о любви, пронесенной через года.





Стоит отметить, что при указанной возрастной категории 6-12 лет, родители, сидящие в зале, искренне смеялись над шутками героев. Поэтому, с уверенностью могу сказать, что мультик понравится не только детям, но и взрослым.

Видео: официальный трейлер

Марина Забегаева