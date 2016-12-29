На дороге под Пятигорском трактор потерял колесо и устроил опасный дрифт

В Сети появилось видео необычного ДТП.

Крупный трактор потерял колесо на одной из дорог на юге России. Судя по всему, ДТП произошло именно сегодня, 23 января. Об этом сообщает один из очевидцев дорожно-транспортного происшествия, который и залил видео с места ЧП в социальные сети. На них виден крупный синий трактор отечественного производства. Машина потеряла одно из колес с правого борта. После этого ее резко развернуло: к счастью, во время этого вынужденного дрифта никто не пострадал. Последствия аварии могли бы быть более жесткими, например, если бы у трактора был прицеп сзади. А так машина просто осталась лежать на боку посреди дороги: водитель и другие участники дорожного движния не пострадали. Опасность для других водителей представляет разве что крупный ковш в передней части трактора, однако пока что все объезжают его без каких-либо проблем.

Канал Piter.TV специально замедлил видео с места ДТП, чтобы его можно было разглядеть во всех деталях. Скорее всего, причиной аварии стало качество дороги или же уровень технического обслуживания самого транспортного средства.

Видео: p.k__080, Instagram