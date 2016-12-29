На дороге под Пятигорском трактор потерял колесо и устроил опасный дрифт

Крупный трактор потерял колесо на одной из дорог на юге России. Судя по всему, ДТП произошло именно сегодня, 23 января. Об этом сообщает один из очевидцев дорожно-транспортного происшествия, который и залил видео с места ЧП в социальные сети. На них виден крупный синий трактор отечественного производства. Машина потеряла одно из колес с правого борта. После этого ее резко развернуло: к счастью, во время этого вынужденного дрифта никто не пострадал. Последствия аварии могли бы быть более жесткими, например, если бы у трактора был прицеп сзади. А так машина просто осталась лежать на боку посреди дороги: водитель и другие участники дорожного движния не пострадали. Опасность для других водителей представляет разве что крупный ковш в передней части трактора, однако пока что все объезжают его без каких-либо проблем.
Канал Piter.TV специально замедлил видео с места ДТП, чтобы его можно было разглядеть во всех деталях. Скорее всего, причиной аварии стало качество дороги или же уровень технического обслуживания самого транспортного средства.
Видео: p.k__080, Instagram