На дне Финского залива нашли американский бомбардировщик времен Второй мировой

Видео опубликовала "Фонтанка.ру". Речь идет о самолете модели Intact Douglas DB-7 Boston/A-20. Он был найден на глубине порядка 100 метров.

При строительстве газопровода "Северный поток – 2" в западной части Финского залива в Ленобласти на глубине примерно в сто метров был обнаружен затонувший американский бомбардировщик времен Второй мировой войны. Видеозапись, которую предоставила компания Nord Stream 2 AG, опубликовала "Фонтанка.ру".

Как сообщается, самолет, который идентифицировали как американский бомбардировщий модели Intact Douglas DB-7 Boston/A-20, практически не поврежден. Длина бомбардировщика — 11 метров, размах крыльев — 18 метров.

Самолет обнаружен примерно в километре от места прохождения газопровода.

Видео: Nord Stream 2 AG, "Фонтанка"