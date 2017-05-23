На дне Финского залива нашли американский бомбардировщик времен Второй мировой

При строительстве газопровода "Северный поток – 2" в западной части Финского залива в Ленобласти на глубине примерно в сто метров был обнаружен затонувший американский бомбардировщик времен Второй мировой войны. Видеозапись, которую предоставила компания Nord Stream 2 AG, опубликовала "Фонтанка.ру".
Как сообщается, самолет, который идентифицировали как американский бомбардировщий модели Intact Douglas DB-7 Boston/A-20, практически не поврежден. Длина бомбардировщика — 11 метров, размах крыльев — 18 метров.
Самолет обнаружен примерно в километре от места прохождения газопровода.
Видео: Nord Stream 2 AG, "Фонтанка"