Труп женщины в лосинах нашли на детской площадке в Веселом поселке

На детской площадке Невском районе нашли тело неизвестной женщины. Внешне кажется, что причина смерти у нее была естественная. Личность погибшей устанавливается.

Утром в четверг, 2 марта, на детской площадке около дома 8/1 на проспекте Солидарности нашли тело незнакомки. Около восьми утра на место вызвали экстренные службы. При внешнем обзоре следов насильственной смерти на трупе не обнаружили.

На вид незнакомке около 40-45 лет. Она была одета в кожаную куртку, белую кофту и лосины. Правоохранителям предстоит поработать, чтобы установить ее личность. Кроме того, полицейским нужно установить подробности смерти.

Тело направили в морг. Специалисты проведут вскрытие, чтобы пролить свет на причины смерти женщины.

Накануне Piter.tv сообщал, что в диванном ящике для белья нашли изуродованный труп. Останки молодого мужчины долгое время пролежали в диване. На теле нашли следы насильственной смерти. Личность мужчины остается загадкой. На вид ему 20-30 лет. Квартиру в коммуналке, где произошло ЧП, снимала пара из Саратова. Некоторое время с ними проживал их родственник. Однако подтверждения информации пока нет.