На детской площадке в Петербурге нашли труп женщины и шприцы

Тело 25-летней женщины обнаружили в Веселом Поселке

На детской площадке в Веселом Поселке было обнаружено безжизненное тело молодой женщины, судя по всему, умершей от передозировки наркотиком плохого качества. Окончательные выводы делать рано, однако медики рассказали, что при погибшей были найдены два шприца и пузырек из-под глазных капель, в каких наркозависимые обычно хранят вещество.

Как сообщается, тело женщины было найдено под утро пятницы случайным прохожим. Мужчина вызвал экипаж скорой помощи по адресу проспект Большевиков, д. 8. Однако прибывшие на место происшествия медики ничем не могли помочь молодой женщине.

Им оставалось только констатировать смерть женщины, которой на вид было 25-30 лет, и отправить тело в морг. Там экспертам-криминалистам предстоит назвать истинные причины смерти наркозависимой молодой женщины.

Видео: из архива