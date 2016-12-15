На челябинском озере затонула перегруженная лодка, погибли дети

В МЧС назвали причины ЧП с лодкой на южноуральском озере, которое унесло жизни семи человек

К югу от Челябинска, на озере Маским накануне перевернулась алюминиевая лодка, в которой были люди. Инцидент на отдыхе окончился трагически: несколько человек погибли, среди них двое детей. Пока в региональном управлении МЧС официально подтвердили гибель четырех человек. Остальных продолжают искать.

Как прокомментировали в пресс-службе МЧС, трагедия произошла в Чесменском районе. Несколько человек, которые отдыхали на берегу озера, решили выйти на воду на лодке. Спасательных жилетов ни у кого не было, однако это не остановило отдыхающих. Алюминиевая лодка типа "Казанка" перевернулась, четверым из тех, кто был на борту, удалось спастись самостоятельно. –

– На помощь тонущим поспешили родственники, находившиеся на берегу, но, к сожалению, они также стали жертвами водной стихии, – уточнили в МЧС.

Подробности произошедшего будут устанавливать следственные органы. Сейчас на месте работают спасатели, водолазы и медики. Оставшихся в воде людей продолжают искать.

Видео: МЧС