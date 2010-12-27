На открытии Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash

В Петербурге 17 июня состоится церемония открытия Кубка конфедераций в 16.00.

В Петерубрге 17 июня состоится открытие Кубка конфедераций.

В открытии примут участие 2000 артистов. Церемония начнется за два часа до начала матча Россия – Новая Зеландия. Зрителям рекомендуют приходить к 16.00. Планируется выступление известных исполнителей: Алсу, Лазарев, DJ Smash.

Напомним, Кубок конфедераций начинается 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками станут восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань

Фото: "Вконтакте" группа "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018"