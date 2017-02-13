Рабочие с кувалдами разбирают фасад дома 1901 года на Зверинской

Свидетели сообщают, что строители с инструментами разбирают часть фасада одного из исторических домов на Зверинской улице.

В понедельник, 13 февраля, днем на крыше дома 7-9 на Зверинской улице прохожие заметили рабочих. Строители с кувалдами работали с частью фасада. Оказалось, специалисты разбирают аттик.

Как поясняют в пресс-службе администрации петроградского района, элемент фасада на крыше четырехэтажного дома признали аварийным. В частности. Возникли серьезные опасения. Что он обрушится на прохожих. Поэтому комитет по градостроительству решил принять меры до того, как произойдет беда. Рабочие разбирают аттик.

Пока не сообщается, планируют ли часть фасада восстанавливать обратно. Этот вопрос рассматривают в комитете.

По адресу 7-9 на Зверинской улице расположен доходный дом Шульгина. Его отстроили в 1901 году по проекту Павла Мульханова. Здание не включено в объекты культурного наследия Санкт-Петербурга.

В конце января жилищный комитет обещает утепление фасадов 95 культурных объектов. Эти работы уже включены в план капитального ремонта на 2017 год.

Фото: Instagram / neotymagore