На "Звенигородской" женщина упала на пути

Движение поездов метро было остановлено

UPDATE: женщину подняли с путей, она осталась жива



Утром в пятницу, 14 июля 2017 года, в самый час пик пришлось остановить движение поездов метро на фиолетовой ветке. Там женщина упала на рельсы.

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что человек упал на пути в 9.18 утра; из-за этого пришлось остановить поезда. Вагоны идут только на участке от "Комендантского проспекта" до "Садовой". Движения также нет на участке от станции "Волковская" до "Чкаловской".

Свидетели происшествия, пассажиры утреннего метро, рассказали, что на "Адмиралтейской" всем велели выйти из вагонов остановившегося поезда метро и ждать.

– На "Сенной" всех выгнали из поезда. Стоим минут 7, говорят по тех причинам. Закрыт переход с "Пушкинской" на "Звенигородскую". Сама "Звенигородская", видимо, тоже. Начинается толкучка в вестибюле "Пушкинской", – прокомментировал один из свидетелей.

Видео: архив