На Ждановской набережной тушили сразу шесть бытовок и пять генераторов

По предварительным данным, люди в пожаре не пострадали

В ночь на четверг, 1 июня 2017 года, на Ждановской набережной в Петроградском районе Петербурга горели строительные бытовки. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного около половины двенадцатого часа ночи.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на территории стройплощадки горели шесть деревянных строительных бытовок и пять дизельных электрогенераторов. На тушение полыхающего строительного объекта ушло около часа.

По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины, по которым произошел пожар.

Видео: архив