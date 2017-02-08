На Замшиной улице двое супругов-пенсионеров лишились миллиона рублей

Трое злодеев в масках избили и ограбили пожилую пару. Произошел инцидент на Замшиной улице в Петербурге накануне утром, около девяти часов вторника, 7 февраля. Преступники отобрали у пенсионеров в общей сложности около миллиона рублей.
Как сообщается, утром муж и жена выходили из квартиры, когда неизвестные преступники втолкнули их обратно в квартиру. Злоумышленники избили мужчину и заковали его в наручники. Жену потерпевшего связали скотчем.
После этого грабители вынудили пенсионеров указать, где хранятся их денежные сбережения, отыскали сверток с 980 тысячами рублей и скрылись с места происшествия.
Пенсионер с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом двух ребер, ушибами и ссадинами головы был доставлен в больницу, откуда после оказания помощи направлен на амбулаторное лечение.
По факту ограбления возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
Видео: архив
"На Замшиной улице" - что за безграмотность! Уважаемая редакция, у вас улица Замшиная, что ли, раз вы так пишете?
Так они еще и "в Колпине" пишут, и "в Польте" наверное)))
Улица ЗАМШИНА,
Какая безграмотность! "на Замшиной улице"... И откуда ж вы приехали?
на Замшиной улице