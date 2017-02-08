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На Замшиной улице двое супругов-пенсионеров лишились миллиона рублей

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Трое преступников в масках отобрали у пожилой пары сверток с деньгами

Трое злодеев в масках избили и ограбили пожилую пару. Произошел инцидент на Замшиной улице в Петербурге накануне утром, около девяти часов вторника, 7 февраля. Преступники отобрали у пенсионеров в общей сложности около миллиона рублей.  

Как сообщается, утром муж и жена выходили из квартиры, когда неизвестные преступники втолкнули их обратно в квартиру. Злоумышленники избили мужчину и заковали его в наручники. Жену потерпевшего связали скотчем.

После этого грабители вынудили пенсионеров указать, где хранятся их денежные сбережения, отыскали сверток с 980 тысячами рублей и скрылись с места происшествия.

Пенсионер с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом двух ребер, ушибами и ссадинами головы был доставлен в больницу, откуда после оказания помощи направлен на амбулаторное лечение. 

По факту ограбления возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

Видео: архив  

Теги: замшина улица , миллион рублей , ограбление , ограбление пенсионеров , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

    Сегодня
    10:09
    Ответить

    &quot;На Замшиной улице&quot; - что за безграмотность! Уважаемая редакция, у вас улица Замшиная, что ли, раз вы так пишете?

    Сегодня
    10:07
    Орлов Евгений Ответить

    Так они еще и "в Колпине" пишут, и "в Польте" наверное)))

    Сегодня
    10:05
    Орлов Евгений Ответить

    Улица ЗАМШИНА,

    Сегодня
    9:48
    Ульянов Михаил Ответить

    Какая безграмотность! "на Замшиной улице"... И откуда ж вы приехали?

    Сегодня
    9:48
    Ульянов Михаил Ответить

    на Замшиной улице

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