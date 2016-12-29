На Зайцева порезали коменданта общежития вместе с сожительницей

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого мужчину

В ночь на воскресенье, 8 января 2017 года, в общежитии эконом-класса, расположенном на улице Зайцева, 27, в Кировском районе Петербурга, произошла драка с поножовщиной. По предварительным данным, двое жильцов общежития порезали коменданта и его гражданскую жену.

Как сообщается, инцидент произошел около 1.45 ночи в воскресенье. Двое мужчин ворвались в комнату коменданта общежития и нанесли ему и его сожительнице несколько ножевых ранений. После этого преступники скрылись.

Комендант получил ранения грудной клетки, живота и левого бедра, женщине удар ножом пришелся в грудь. Оба госпитализированы в Городскую больницу №26 в тяжелом состоянии.

Одного из предполагаемых преступников удалось задержать по горячим следам. Им оказался 32-летний уроженец Ленобласти, ранее судимый. Второго подозреваемого – 44-летнего гражданина Белоруссии – ищут.

Видео: архив