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На Зайцева порезали коменданта общежития вместе с сожительницей

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По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого мужчину

В ночь на воскресенье, 8 января 2017 года, в общежитии эконом-класса, расположенном на улице Зайцева, 27, в Кировском районе Петербурга, произошла драка с поножовщиной. По предварительным данным, двое жильцов общежития порезали коменданта и его гражданскую жену.

Как сообщается, инцидент произошел около 1.45 ночи в воскресенье. Двое мужчин ворвались в комнату коменданта общежития и нанесли ему и его сожительнице несколько ножевых ранений. После этого преступники скрылись.

Комендант получил ранения грудной клетки, живота и левого бедра, женщине удар ножом пришелся в грудь. Оба госпитализированы в Городскую больницу №26 в тяжелом состоянии.

Одного из предполагаемых преступников удалось задержать по горячим следам. Им оказался 32-летний уроженец Ленобласти, ранее судимый. Второго подозреваемого – 44-летнего гражданина Белоруссии – ищут.

Видео: архив

Теги: множественные ножевые ранения , ножевые ранения , петербург , улица зайцева
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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