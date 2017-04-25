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Asyaromanenkova
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Очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал

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На Западном скоростном диаметре загорелся самосвал. Появилось видео, на котором видно полыхающий у ограды трассы грузовик.

Очевидцы сообщают, что на Западном скоростном диаметре горит самосвал. Грузовик стоит около обочины ЗСД на участке между Двинской и набережной Макарова. Огонь охватил кабину большегруза. Информации о пострадавших нет. На фотографиях и видео не заметно водителя.

На фотографиях очевидцев пока не видно сотрудников пожарной службы. Также никто из проезжающих помощи в тушении возгорания не предложил.

Очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвалОчевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал

От возгорания образовалась много черного дыма. Его видно с отдаленных точек. На самой дороге плотное облако дыма окутало почти все полосы. 

- Прямо как будто специально гореть ехал на самый высокий участок, - написал пользователь Денис в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал

Очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал

 Несмотря на инцидент, на Западном скоростном диаметре не образовалось затора. движение не затруднено.

Очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал

С утра в Петербурге был гололед, и из-за этого в городе увеличилось число аварий. не обошлось без пострадавших и погибших. ранее Piter.tv сообщал о смертельной аварии недалеко от развязки Колпинского и Мосоквского шоссе. Позже появилось видео с Колпинского шоссе, где в ДТП погибло три женщины. В результате трагедии также серьезные травмы получил мужчина, сидевший за рулем иномарки. А вот водитель фуры не пострадал.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: зсд , новости спб , пожар , появилось видео , происшествия спб , самосвал
Категории: Происшествия

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