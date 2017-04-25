Очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал

На Западном скоростном диаметре загорелся самосвал. Появилось видео, на котором видно полыхающий у ограды трассы грузовик.

Очевидцы сообщают, что на Западном скоростном диаметре горит самосвал. Грузовик стоит около обочины ЗСД на участке между Двинской и набережной Макарова. Огонь охватил кабину большегруза. Информации о пострадавших нет. На фотографиях и видео не заметно водителя.

На фотографиях очевидцев пока не видно сотрудников пожарной службы. Также никто из проезжающих помощи в тушении возгорания не предложил.

От возгорания образовалась много черного дыма. Его видно с отдаленных точек. На самой дороге плотное облако дыма окутало почти все полосы.

- Прямо как будто специально гореть ехал на самый высокий участок, - написал пользователь Денис в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Несмотря на инцидент, на Западном скоростном диаметре не образовалось затора. движение не затруднено.

С утра в Петербурге был гололед, и из-за этого в городе увеличилось число аварий. не обошлось без пострадавших и погибших. ранее Piter.tv сообщал о смертельной аварии недалеко от развязки Колпинского и Мосоквского шоссе. Позже появилось видео с Колпинского шоссе, где в ДТП погибло три женщины. В результате трагедии также серьезные травмы получил мужчина, сидевший за рулем иномарки. А вот водитель фуры не пострадал.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург