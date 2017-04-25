До конце весны некоторые развязки ЗСД будут закрывать из-за ремонта

Оператор ЗСД объявил, что до конца мая на диаметре будут проводиться ремонтные работы. Из-за этого на южном и северном участке дороги закроют некоторые съезды.

Вместе с весной в город пришел и сезон дорожных работа. А вслед за ним – перекрытие улиц, перекрестков и трасс. Волна ремонта не обошли и Западный скоростной диаметр. Во вторник, 25 апреля, представители компании "Магистраль Северной столицы" объявили, что на ЗСД до конца мая будут проходить ремонтные работы.

Плановый ремонт коснется южного и северного участков ЗСД. Из-за работ придется временно перекрывать некоторые съезды. Начнется все в конце апреля и продлится до конца весны.

Оператор ЗСД попросил автомобилистов аккуратно выбирать дорогу и обращать внимание на информационные табло на трассе. О перекрытии съездов будут сообщать именно там.

С воскресенья, 30 апреля, начнутся работы на съезде на Автомобильную улицу при движении со стороны КАД. Будет разработан специальный маршрут объезда по ЗСД, за который не будут взымать дополнительную плату.

На следующей неделе, 5 мая, начнется ремонт въезда на ЗСД с трассы Скандинавия. А с 19 по 21 мая водителей не пустят на съезд на КАД в сторону приморского шоссе. Подробную информацию и интерактивную карту перекрытия дорог можно посмотреть на сайте оператора.